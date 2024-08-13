41-летняя Ксения Бородина пошутила про своё новое прозвище: "Жарят всегда старую"

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина поделилась искромётной остротой по поводу своего необычного прозвища, которое ей придумал её бойфренд Николай Сердюков.

Ксения Бородина, которую возлюбленный Николай Сердюков называет "картошкой", поделилась шуткой, присланной интернет-пользователями.

"Скоро будет молодая картошка, а ты уже нет. Но помни, что жарят всегда старую, она вкуснее", — привела Ксения остроту в разделе сторис "Инстаграма"*.

41-летняя телеведущая с юмором отнеслась, как к своему прозвищу, так и к шуткам, которое оно порождает.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской