41-летняя Ксения Бородина пошутила про своё новое прозвище: "Жарят всегда старую"

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина поделилась искромётной остротой по поводу своего необычного прозвища, которое ей придумал её бойфренд Николай Сердюков.
Ксения Бородина, которую возлюбленный Николай Сердюков называет "картошкой", поделилась шуткой, присланной интернет-пользователями.
"Скоро будет молодая картошка, а ты уже нет. Но помни, что жарят всегда старую, она вкуснее", — привела Ксения остроту в разделе сторис "Инстаграма"*.
41-летняя телеведущая с юмором отнеслась, как к своему прозвищу, так и к шуткам, которое оно порождает.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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