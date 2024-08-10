Бывшая жена возлюбленного Ксении Бородиной впервые прокомментировала роман экс-супруга

Экс-супруга Николая Сердюкова высказалась о его романе с Бородиной

Экс-супруга Николая Сердюкова Алина Акилова ответила на вопрос о дружбе с Ксенией Бородиной.

Алина Акилова, которая была замужем за бойфрендом Ксении Бородиной Николаем Сердюковым, заверила, что никогда близко не дружила со звездой "Дома-2". Приятельствовали, по словам Алины, их вторые половинки.

"Она никогда не была моей подругой. Мой Мага дружил с её парнем, поэтому на всех праздниках были", — рассказала Акилова подписчикам в "Инстаграме"*.

Акилова не стала дальше вести разговоры на неприятную для неё тему. Она подчеркнула, что не комментирует чужую личную жизнь.

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