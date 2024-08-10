Закрутившая роман Ксения Бородина пожаловалась на бывшего мужа Курбана Омарова

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина напомнила Курбану Омарову о том, что у него есть дочка.

Ксения Бородина опубликовала в "Инстаграме"* переписку с дочерью Теоной. В личной переписке она подталкивает дочь к общению с отцом. Девочка, по её мнению, должна сама проявлять инициативу и договариваться о встрече с родителем.

Теона объясняет матери, что написала отцу и ждёт от него ответа. Малышка сначала оговаривается, случайно напоминая матери о новой жене Курбана Омарова, потом она спохватывается и говорит об отце уже в единственном числе.

"Теона редко видит папу, очень жаль", — публично упрекнула телеведущая бывшего мужа.

Фото: соцсети

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской