Ксения Бородина радовалась беременности экс-супруги своего жениха два месяца назад

Найден публичный комментарий Ксении Бородиной под постом о беременности бывшей жены нынешнего возлюбленного телеведущей Николая Сердюкова.

Ксения Бородина ещё два месяца назад была в восторге от того, что её подруга Алина Акилова ждёт ребёнка от Николая Сердюкова. Сейчас звезда "Дома-2" во всю увлечена Сердюковым, забыв о ребёнке бойфренда.

Акилова два месяца назад сообщала подписчикам, что в ней бьётся два сердечка.

"Ура", — писала под постом беременной Акиловой Бородина в "Инстаграме"*.

Сетевые сыщики подметили, что Ксения Бородина и Николай Сердюков всместе уже месяц, тогда как комментарий был написан два месяца назад. Предполагается, что телеведущая радовалась известию о беременности подруги, когда между ней и Сердюковым уже начиналась взаимная симпания.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской