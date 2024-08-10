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Ксения Бородина поздравляла экс-супругу своего жениха с беременностью
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Ксения Бородина радовалась беременности экс-супруги своего жениха два месяца назад

Ксения Бородина поздравляла экс-супругу своего жениха с беременностью

Найден публичный комментарий Ксении Бородиной под постом о беременности бывшей жены нынешнего возлюбленного телеведущей Николая Сердюкова.

Ксения Бородина ещё два месяца назад была в восторге от того, что её подруга Алина Акилова ждёт ребёнка от Николая Сердюкова. Сейчас звезда "Дома-2" во всю увлечена Сердюковым, забыв о ребёнке бойфренда.

Акилова два месяца назад сообщала подписчикам, что в ней бьётся два сердечка.

"Ура", — писала под постом беременной Акиловой Бородина в "Инстаграме"*.

Сетевые сыщики подметили, что Ксения Бородина и Николай Сердюков всместе уже месяц, тогда как комментарий был написан два месяца назад. Предполагается, что телеведущая радовалась известию о беременности подруги, когда между ней и Сердюковым уже начиналась взаимная симпания.

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