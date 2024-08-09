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Николай Сердюков впервые рассказал о своих отношениях с Ксенией Бородиной
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Николай Сердюков расцеловал Ксении Бородиной ноги и впервые высказался о любви к звезде ТВ

Николай Сердюков впервые рассказал о своих отношениях с Ксенией Бородиной

Участник шоу "Последний герой" Николай Сердюков публично признался в любви к телеведущей Ксении Бородиной.

Николай Сердюков впервые высказался об отношениях со звездой "Дома-2" Ксении Бородиной.

Шоумен опубликовал в социальных сетях нарезку романтических кадров. На видео он целует Бородиной ноги, задаривает её цветами и буквально носит на руках.

"Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф!", — подписал видео Сердюков в "Инстаграме"*.

Реакция хейтеров не заставила себя долго ждать. Фолловеры не верят в искренность чувств Сердюкова, подозревая, что парочка пиарится на любовной теме.

"Молодцы, столько контента для пиар-романа наснимали", — комментировали кадры интернет-пользователи.

Фото: соцсети

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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