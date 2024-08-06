Экс-супруг блогера Лерчек высказался о новом возлюбленном Ксении Бородиной

Бывший супруг Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) Артём Чекалин дал свою оценку новому избраннику телеведущей Ксении Бородиной.

Артём Чекалин не прошёл мимо постов звезды "Дома-2" Ксении Бородиной, в которых она делится своей радостью по поводу наладившейся личной жизни.

Телеведущая закрутила роман с участиком реалити шоу "Последний герой" Николаем Сердюковым. Не все одобряют выбор звезды, однако в оценке Артёма нельзя угдать, серьёзно ли он говорит о женихе Ксении или иронизирует.

"Повезло Ксюше с парнем", — написал Артём Чекалин в "Инстаграме"* под постом звезды.

Коллега Бородиной по телестройке Май Абрикосов предостерегает Ксению об опасности, будучи уверенным в том, что Сердюков преследует корыстные цели, встречаясь со знаменитостью.

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