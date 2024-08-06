Экс-супруг блогера Лерчек высказался о новом возлюбленном Ксении Бородиной

Бывший супруг Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) Артём Чекалин дал свою оценку новому избраннику телеведущей Ксении Бородиной.
Артём Чекалин не прошёл мимо постов звезды "Дома-2" Ксении Бородиной, в которых она делится своей радостью по поводу наладившейся личной жизни.
Телеведущая закрутила роман с участиком реалити шоу "Последний герой" Николаем Сердюковым. Не все одобряют выбор звезды, однако в оценке Артёма нельзя угдать, серьёзно ли он говорит о женихе Ксении или иронизирует.
"Повезло Ксюше с парнем", — написал Артём Чекалин в "Инстаграме"* под постом звезды.
Коллега Бородиной по телестройке Май Абрикосов предостерегает Ксению об опасности, будучи уверенным в том, что Сердюков преследует корыстные цели, встречаясь со знаменитостью.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
ЦСКА выиграл суд противбывшего тренера по поводу конпенсации за расторжение договора
Российский футбольный союз (РФС) отказал бывшему наставнику ЦСКА Владимиру Федотову в выплате компенсации за его увольнение. Несмотря на это решение, принятое РФС 6 августа, руководство московского клуба не рассматривает его как свою победу. Об этом заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо, подчеркнув, что клуб был уверен в положительном исходе разбирательства.
Насрулла: атаки "Хезболлы" не стали ответом на убийство Шукра
Атаки бойцов "Хезболлы" на новые штабы Израиля не являются ответом на убийство командира Фуада Шукра близ Бейрута. Об этом заявил генсек шиитского движения Хасан Насрулла в ходе выступления, посвящённого памяти Шукра.
Суд приостановил работу частного детского сада в Санкт-Петербурге из-за вспышки инфекции
В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд временно приостановил деятельность частного детского сада «Дельфин» из-за вспышки кишечной инфекции, согласно информации от городского управления Роспотребнадзора.
Владимир Винокур показал королевскую могилу своей матери
Юморист Владимир Винокур удивил подписчиков тем, как выглядят могилы его родителей