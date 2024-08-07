Пилоты-путешественники Калагурова и Фёдоров разбились на своем самолёте в Приморском крае

Трагедией закончился перелёт на личном самолёте из Сахалина в Приморье известных супругов-авиаторов Алёны Калагуровой и заслуженного военного летчика России Сергея Фёдорова.
Пилоты проделали путь из Омска до Камчатки, затем прилетели на Сахалин, а потом направлялись в Приморье.
Утром 6 августа самолёт перестал выходить на связь. На предполагаемое место крушения воздушного судна отправилась команда спасателей, но из-за тумана спасательная операция была затруднена.
7 августа обломки самолёта путешественников нашли в двух километрах от села Стеклянуха, Шкотовского Муниципального округа. Борт должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» в 8 утра во вторник, но из-за густого тумана и ливня врезался в гору Лысая.
Сергей Федоров работал в авиации МЧС России более 20 лет, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, за время своей карьеры дослужился до звания командира авиационной части. Федоров награжден орденом Красной Звезды и другими медалями.
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