Пилоты-путешественники Калагурова и Фёдоров разбились на своем самолёте в Приморском крае

Супруги-авиаторы Калагурова и Фёдоров разбились в Приморском крае

Трагедией закончился перелёт на личном самолёте из Сахалина в Приморье известных супругов-авиаторов Алёны Калагуровой и заслуженного военного летчика России Сергея Фёдорова.

Пилоты проделали путь из Омска до Камчатки, затем прилетели на Сахалин, а потом направлялись в Приморье.

Утром 6 августа самолёт перестал выходить на связь. На предполагаемое место крушения воздушного судна отправилась команда спасателей, но из-за тумана спасательная операция была затруднена.

7 августа обломки самолёта путешественников нашли в двух километрах от села Стеклянуха, Шкотовского Муниципального округа. Борт должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» в 8 утра во вторник, но из-за густого тумана и ливня врезался в гору Лысая.

Сергей Федоров работал в авиации МЧС России более 20 лет, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, за время своей карьеры дослужился до звания командира авиационной части. Федоров награжден орденом Красной Звезды и другими медалями.