Актриса Кристина Асмус рассказала, как весело провела время с отцом: ﻿"Это мой папа"

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус рассказала, какой досуг она выбрала для времяпрепровождения с отцом.
Кристина Асмус опубликовала в "Инстаграме"* фото с родным отцом Игорем Львовичем. Актриса объянила, что вспомнила своё спортивное прошлое, просматривая кадры с Олимпиады в Париже.
"Это мой папа. И это мы с ним смотрели Олимпиаду по спортивной гимнастике, которой я профессионально занималась до 16 лет", — написала под фото экс-супруга комика Гарика Харламова.
Она объяснила, что с отцом они обсуждали уровень подготовки современных гимнастов. Она отметила, что встречу с отцом перекладывает в копилку лучших воспоминаний.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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