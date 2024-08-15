Актриса Кристина Асмус рассказала, как весело провела время с отцом: ﻿"Это мой папа"

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус рассказала, какой досуг она выбрала для времяпрепровождения с отцом.

Кристина Асмус опубликовала в "Инстаграме"* фото с родным отцом Игорем Львовичем. Актриса объянила, что вспомнила своё спортивное прошлое, просматривая кадры с Олимпиады в Париже.

"Это мой папа. И это мы с ним смотрели Олимпиаду по спортивной гимнастике, которой я профессионально занималась до 16 лет", — написала под фото экс-супруга комика Гарика Харламова.

Она объяснила, что с отцом они обсуждали уровень подготовки современных гимнастов. Она отметила, что встречу с отцом перекладывает в копилку лучших воспоминаний.

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