Питерские "Кресты" реализуют с аукциона до конца года

Земля и несколько зданий бывшей тюрьмы "Кресты" в Санкт-Петербурге планируется реализовать через торги до конца текущего года. Ориентировочная стоимость единого лота порядка одного миллиарда рублей, анонсировал потенциальную сделку генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко на полях Восточного экономического форума.
"Начальная цена объекта на аукционе возможно будет в районе одного млрд руб., точная сумма станет ясна лишь после завершения оценки в момент объявления торгов", — пояснил бывший вице-премьер.
Тюремный комплекс "Кресты" является одной из достопримечательностей Северной столицы. Его возвели в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко. В разное время там содержались Иосиф Бродский, Лев Троцкий, Лев Гумилев, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий и многие другие известные граждане.
Комплекс помещений представляет собой два крестообразных пятиэтажных здания, административный корпус с церковью и прочими вспомогательными локациями: госпиталем, пищеблоком, помещениями для сотрудников, котельной и прочем.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Джордж Шуклин (Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic)
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