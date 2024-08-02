Актриса Мария Кожевникова призналась, что проиграла в карты отдых в Турции с детьми

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова рассказала, каким необычным образом приехала в отпуск с сыновьями на турецкое побережье.
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в "Инстаграме"* фотона морском побережье с четырьмя своими сыновьями.
Она призналась, что неожиданно "сорвалась" на отдых с детьми, так как наследники обыграли её в карты на желание.
"Ещё два дня назад я играла вечерком в карты с детками и проиграла им желание Рассчитывала на "купить сладости" а оказалась в Турции. Дети рвались к друзьям, за день нашла билеты, собрала чемоданы", — написала под фотографией знаменитость.
Лицо своего младшего сына актриса по-прежнему скрывает от посторонних глаз.
У Марии Кожевниковой и её супруга Евгения Васильева четверо сыновей: десятилетний Иван, девытилетний Максим, семилетний Василий и младший годовалый малыш по имени Александр.
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Фото: соцсети
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