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  • Опубликована сегодня в 17:11
  • Изменена сегодня в 21:11

Актриса Мария Кожевникова призналась, что проиграла в карты отдых в Турции с детьми

Актриса Мария Кожевникова показала свой отдых с детьми на море

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова рассказала, каким необычным образом приехала в отпуск с сыновьями на турецкое побережье.

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в "Инстаграме"* фотона морском побережье с четырьмя своими сыновьями.

Она призналась, что неожиданно "сорвалась" на отдых с детьми, так как наследники обыграли её в карты на желание.

"Ещё два дня назад я играла вечерком в карты с детками и проиграла им желание Рассчитывала на "купить сладости" а оказалась в Турции. Дети рвались к друзьям, за день нашла билеты, собрала чемоданы", — написала под фотографией знаменитость.

Лицо своего младшего сына актриса по-прежнему скрывает от посторонних глаз.

У Марии Кожевниковой и её супруга Евгения Васильева четверо сыновей: десятилетний Иван, девытилетний Максим, семилетний Василий и младший годовалый малыш по имени Александр.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Фото: соцсети

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