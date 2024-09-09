Концепцию безопасности Союзного государства подпишут в 2025 году

Россия и Белоруссия в будущем году планируют одобрить новую концепцию безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности двух держав, заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Проекты обоих документов обещают обнародовать в ближайшее время. Уже анонсировано, что в проекте Концепции ключевое место определено положению о совместном противодействии политике Соединенных Штатов, недружественных стран северо-атлантического альянса и Европейского союза.

Одновременно, по информации по словам секретаря Совбеза Белоруссии, в планах сохранение потенциальной возможности "для прагматичной работы с отдельными странами, не обращая внимания на их блоковый статус". В концепции также содержатся вводные о деструктивной деятельности НАТО в Содружестве Независимых Государств.

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