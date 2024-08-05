Певицу Алёну Апину восхитил актёр Никита Кологривый: "Это очень круто"

Исполнительница хита "Электричка" Алёна Апина выразила своё восхищение звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривому.
Алёна Апина опубликовала в "Инстаграме"* фрагменты нового серила, повествующего историю группы "Комбинация", в котором главную роль сыграл эпатажный актёр Никита Кологривый.
"Это очень круто! Мне удалось посмотреть 4 серии из 8. Если внутри меня включить училку, то это прям 5+", — написала звезда 90-х под кадрами.
Никита Кологривый исполнил роль продюсера группы "Комбинация" Александра Шишинина, который погиб от выстрела киллера в 1993 году в 30-летнем возрасте. В картине также исполнил роль звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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