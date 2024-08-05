Певицу Алёну Апину восхитил актёр Никита Кологривый: "Это очень круто"

Певица Алёна Апина похвалила актёра Никиту Кологривого: пять с плюсом

Исполнительница хита "Электричка" Алёна Апина выразила своё восхищение звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривому.

Алёна Апина опубликовала в "Инстаграме"* фрагменты нового серила, повествующего историю группы "Комбинация", в котором главную роль сыграл эпатажный актёр Никита Кологривый.

"Это очень круто! Мне удалось посмотреть 4 серии из 8. Если внутри меня включить училку, то это прям 5+", — написала звезда 90-х под кадрами.

Никита Кологривый исполнил роль продюсера группы "Комбинация" Александра Шишинина, который погиб от выстрела киллера в 1993 году в 30-летнем возрасте. В картине также исполнил роль звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

