Китай призывает к уважению волеизъявления народа Венесуэлы, который вновь избрал Николаса Мадуро своим президентом. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, по итогам которых победу одержал действующий президент Мадуро. На следующий день в столице страны Каракасе вспыхнули протесты, сопровождающиеся столкновениями демонстрантов с силовиками. Власти Венесуэлы обвинили ряд стран в вмешательстве в избирательный процесс и в посягательстве на право народа на самоопределение.

Дипломат подчеркнул, что Китай уверен в способности правительства и народа Венесуэлы самостоятельно разрешать внутренние вопросы.

В понедельник Министерство иностранных дел КНР направило поздравления Венесуэле в связи с успешным проведением президентских выборов и Николасу Мадуро в связи с его переизбранием на пост главы государства.

Фото: commons. wikimedia.orgВалентин Герреро из Сан-Кристобаля, Венесуэла(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)