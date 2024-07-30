Китай призывает к уважению волеизъявления народа Венесуэлы, который вновь избрал Николаса Мадуро своим президентом. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, по итогам которых победу одержал действующий президент Мадуро. На следующий день в столице страны Каракасе вспыхнули протесты, сопровождающиеся столкновениями демонстрантов с силовиками. Власти Венесуэлы обвинили ряд стран в вмешательстве в избирательный процесс и в посягательстве на право народа на самоопределение.
Дипломат подчеркнул, что Китай уверен в способности правительства и народа Венесуэлы самостоятельно разрешать внутренние вопросы.
В понедельник Министерство иностранных дел КНР направило поздравления Венесуэле в связи с успешным проведением президентских выборов и Николасу Мадуро в связи с его переизбранием на пост главы государства.
Фото: commons. wikimedia.orgВалентин Герреро из Сан-Кристобаля, Венесуэла(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
Российские миротворцы провели учения на территории Приднестровье
Во вторник информационное агентство РИА Новости получило сообщение от Олега Белякова, сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), о проведении российскими миротворцами учений на постах в зоне безопасности в Приднестровье.
В Германии усилили охрану Роберта Хабека
В Федеративной Республике Германия приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности заместителя главы правительства и руководителя экономического ведомства Роберта Хабека, представляющего партию "Зеленых". Такие действия были предприняты в связи с участившимися случаями поступления угроз в его адрес, о чем сообщает издание Welt, ссылаясь на конфиденциальные источники информации.
В Венесуэле произошли массовые беспорядки после выборов президента
В Венесуэле, включая столицу Каракас и остров Маргарита, произошли массовые беспорядки в связи с результатами президентских выборов.
Kion: 70% российских родителей используют мультфильмы для развлечения детей в отпуске
Около 70% российских родителей и бабушек/дедушек используют мультфильмы для развлечения детей во время отпуска, с более высокой лояльностью к такому виду досуга в отпуске (37%) по сравнению с буднями.