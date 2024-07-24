Представитель посольства Китайской Народной Республики в Соединенных Штатах Америки Лю Пэнъюй в беседе с информационным агентством ТАСС высказал мнение о путях разрешения украинского кризиса. По его словам, единственным эффективным решением может стать создание стабильной системы безопасности в Европе посредством переговорного процесса.
Дипломат подчеркнул необходимость учета законных интересов всех вовлеченных сторон в сфере безопасности. Он отметил важность установления сбалансированной и долгосрочной архитектуры европейской безопасности путем конструктивного диалога и переговоров.
Лю Пэнъюй также напомнил о неоднократных заявлениях Китая относительно неприемлемости эскалации конфликта и перекладывания ответственности. По мнению китайской стороны, такие действия не способствуют разрешению украинской проблемы.
Фото: commons.wikimedia.orgТомас Роджеро из Автономного города Буэнос-Айрес, Аргентина(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
G7 ещё не приняла решение по поводу использования активов России
По итогам встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран "Большой семерки" (G7) в Рио-де-Жанейро не было принято окончательного решения относительно использования замороженных российских активов для оказания поддержки Украине. Об этом сообщил глава японского финансового ведомства Сюнъити Судзуки, отметив, что обсуждение данного вопроса продолжится.
Стало известно, о чём будет говорить Байден в обращении к нации
Глава Соединенных Штатов Джо Байден планирует обратиться к нации с важным заявлением. В своей речи он объяснит причины отказа от борьбы за президентский пост, акцентируя внимание на необходимости передачи полномочий представителям нового поколения.
Путин выступил с поздравлением следственных органов
Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность работникам и ветеранам следственных органов страны в связи с их профессиональным торжеством, отметив их преданность служебному долгу и эффективную добросовестную деятельность.
Диетолог Соломатина: сухофрукты проходят обработку диоксидом серы
Магазинные сухофрукты проходят обработку диоксидом серы. Кроме того, от их употребления стоит отказаться аллергикам и людям с диабетом. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.