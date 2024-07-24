Представитель посольства Китайской Народной Республики в Соединенных Штатах Америки Лю Пэнъюй в беседе с информационным агентством ТАСС высказал мнение о путях разрешения украинского кризиса. По его словам, единственным эффективным решением может стать создание стабильной системы безопасности в Европе посредством переговорного процесса.

Дипломат подчеркнул необходимость учета законных интересов всех вовлеченных сторон в сфере безопасности. Он отметил важность установления сбалансированной и долгосрочной архитектуры европейской безопасности путем конструктивного диалога и переговоров.

Лю Пэнъюй также напомнил о неоднократных заявлениях Китая относительно неприемлемости эскалации конфликта и перекладывания ответственности. По мнению китайской стороны, такие действия не способствуют разрешению украинской проблемы.

Фото: commons.wikimedia.orgТомас Роджеро из Автономного города Буэнос-Айрес, Аргентина(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)