Филипп Киркоров показал свою встречу с сыном и дочкой после долгой разлуки: "Наконец-то вместе"

Филипп Киркоров встретился со своими детьми, которые учатся за рубежом

Певец Филипп Киркоров воссоединился с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией, которых отпустили на каникулы.

Филипп Киркоров опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с наследниками. Он покатался с одетыми по-летнему детьми на качелях и испытующе лукавым взглядом посмотрел на дочку Аллу-Викторию, которая делает пародии на попублярного отца в социальных сетях.

"Наконец-то вместе! Каникулы 2024", — написал артист в своём микроблоге под снимками с сыном и дочкой.

За короля росиийской эстрады порадовалась певица Лолита Милявская и продюсер Яна Рудковская.

Известно, что наследники певца получают образование в Объединённых Арабских Эмиратах.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Фото: соцсети