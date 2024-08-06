Филипп Киркоров показал свою встречу с сыном и дочкой после долгой разлуки: "Наконец-то вместе"

Певец Филипп Киркоров воссоединился с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией, которых отпустили на каникулы.
Филипп Киркоров опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с наследниками. Он покатался с одетыми по-летнему детьми на качелях и испытующе лукавым взглядом посмотрел на дочку Аллу-Викторию, которая делает пародии на попублярного отца в социальных сетях.
"Наконец-то вместе! Каникулы 2024", — написал артист в своём микроблоге под снимками с сыном и дочкой.
За короля росиийской эстрады порадовалась певица Лолита Милявская и продюсер Яна Рудковская.
Известно, что наследники певца получают образование в Объединённых Арабских Эмиратах.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Фото: соцсети
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