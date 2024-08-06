Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Филипп Киркоров встретился со своими детьми, которые учатся за рубежом
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Филипп Киркоров показал свою встречу с сыном и дочкой после долгой разлуки: "Наконец-то вместе"

Филипп Киркоров встретился со своими детьми, которые учатся за рубежом

Певец Филипп Киркоров воссоединился с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией, которых отпустили на каникулы.

Филипп Киркоров опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с наследниками. Он покатался с одетыми по-летнему детьми на качелях и испытующе лукавым взглядом посмотрел на дочку Аллу-Викторию, которая делает пародии на попублярного отца в социальных сетях.

"Наконец-то вместе! Каникулы 2024", — написал артист в своём микроблоге под снимками с сыном и дочкой.

За короля росиийской эстрады порадовалась певица Лолита Милявская и продюсер Яна Рудковская.

Известно, что наследники певца получают образование в Объединённых Арабских Эмиратах.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Фото: соцсети

Мир

Глава Минюста ФРГ Бушман призвал немцев не ездить в РФ без необходимости

Глава Минюста ФРГ Бушман призвал немцев не ездить в РФ без необходимости

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман призвал немецких граждан воздержаться от поездок в Россию без особой необходимости. Об этом он заявил после обмена 26 заключённых между Западом и РФ, пишет Spiegel.

Читать полностью
Нарышкин: убийство Хании является шагом к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Нарышкин: убийство Хании является шагом к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Убийство одного из лидеров движения палестинских исламистов ХАМАС Исмаила Хании можно охарактеризовать как шаг к обострению конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал российскому информационному агентству РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Читать полностью

Общество

Игорь Николаев показал дочку Веронику с новым членом семьи:

Игорь Николаев показал дочку Веронику с новым членом семьи: "Они похожи"

Певец Игорь Николаев завёл нового четвероного друга, в которого тут же влюбилась его дочка Вероника.

Читать полностью
Анна Заворотнюк показала фото с бабушкой на гендер-пати:

Анна Заворотнюк показала фото с бабушкой на гендер-пати: "Художница моя"

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк показала самое милое гендер-пати с бабушкой.

Читать полностью

Новости