Седан-преемник Kia Cerato, известный как K4, стал доступен к покупке с вариантом ручной коробки передач

Начались продажи седана-преемника Kia Cerato, известного как K4, с вариантом ручной коробки передач, который не был анонсирован на первоначальной премьере. Модель, позиционируемая между K3 и K5, была представлена в США, а первыми доступ к покупке получили жители Мексики.
Основные технические характеристики включают 2.0-литровый двигатель на 149 лошадиных сил с шестиступенчатой "механикой" или вариантом с вариатором, а также опционный турбомотор 1.6 на 193 л. с. с восьмиступенчатым автоматом. Комплектация в Мексике проще, чем в США, с меньшим числом подушек безопасности и ассистентов.
Цены на K4 стартуют от 400 тысяч песо (20,9 тысячи долларов), что на 3% выше, чем у предшественника Cerato/Forte.
Фото: commons.wikimedia.org/Bindydad123 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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