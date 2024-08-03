Седан-преемник Kia Cerato, известный как K4, стал доступен к покупке с вариантом ручной коробки передач

В Мексике стала доступна к покупке модель седана-преемника Kia Cerato по цене от 400 тысяч песо

Начались продажи седана-преемника Kia Cerato, известного как K4, с вариантом ручной коробки передач, который не был анонсирован на первоначальной премьере. Модель, позиционируемая между K3 и K5, была представлена в США, а первыми доступ к покупке получили жители Мексики.

Основные технические характеристики включают 2.0-литровый двигатель на 149 лошадиных сил с шестиступенчатой "механикой" или вариантом с вариатором, а также опционный турбомотор 1.6 на 193 л. с. с восьмиступенчатым автоматом. Комплектация в Мексике проще, чем в США, с меньшим числом подушек безопасности и ассистентов.

Цены на K4 стартуют от 400 тысяч песо (20,9 тысячи долларов), что на 3% выше, чем у предшественника Cerato/Forte.

Фото: commons.wikimedia.org/Bindydad123 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)