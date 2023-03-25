Некоторые рйсы казахстанской авиакомпании Qazaq Air временно приостановлены в период с 26 по 29 марта по причине невыдачи разрешения "воздушных властей" России на выполнение международных регуляторов полетов по следующим направлениям:
- Астана - Новосибирск
- Усть-Каменогорск - Новосибирск
Также из мира авиаперелетов: с 28 марта будут выполнять рейсы по маршруту Владивосток - Пекин три раза в неделю.
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