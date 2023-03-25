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  • Опубликована сегодня в 11:45

Рейсы из Казахстана в Новосибирск приостановятся с 26 по 29 марта

Некоторые рйсы казахстанской авиакомпании Qazaq Air временно приостановлены в период с 26 по 29 марта по причине невыдачи разрешения "воздушных властей" России на выполнение международных регуляторов полетов по следующим направлениям:

  • Астана - Новосибирск
  • Усть-Каменогорск - Новосибирск

Также из мира авиаперелетов: с 28 марта будут выполнять рейсы по маршруту Владивосток - Пекин три раза в неделю.

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