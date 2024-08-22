Давление 40 на 60: певица Катя Лель спасла пассажирку в полете

Певица Катя Лель оказалась настоящей героиней во время перелета в Испанию через Турцию.
Во время полета одна из пассажирок, Алина, внезапно почувствовала себя плохо — у нее резко упало давление до критического уровня 40 на 60, что является смертельно опасным состоянием. На борту не оказалось врача, и ситуация могла закончиться трагедией, если бы не вмешательство Лель.
Певица, заметив панику среди стюардесс и пассажиров, предложила свою помощь. Она подошла к девушке, представилась и сообщила, что может помочь ей восстановиться, используя свои навыки и энергию. Катя Лель уверенно заявила Алине, что ей скоро станет лучше, и действительно, через несколько минут девушке стало легче.
Певица подчеркнула, как важно оставаться отзывчивыми и неравнодушными в сложных ситуациях, когда на кону может стоять человеческая жизнь. Это происшествие оставило неизгладимое впечатление как на саму Лель, так и на всех, кто стал свидетелем этого чудесного спасения.
Фото: commons.wikimedia.org/Mikhail Popov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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