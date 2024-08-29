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Кассовые сборы кинотеатров этим летом стали рекордными за три года
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Выручка отечественных кинотеатров за два летних месяца достигла 5,4 млрд рублей

Кассовые сборы кинотеатров этим летом стали рекордными за три года

Объем рынка российского кинопроката достиг за июнь и июль текущего года 5,4 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние три года. В условиях отсутствия конкуренции со стороны голливудского и европейского кинематографа, рынок восстанавливается за счёт отечественного проката, констатирует в эксклюзивном интервью NewsInfo. Ru главный редактор портала о культуре Ревизор. ру Денис Кирис.

"Переформатирование кинорынка в России, видимо, пошло всё-таки в плюс. Почему это получилось, чем это вызвано: грамотный репертуар либо иные какие-то причины? Я считаю, что это естественный процесс, потому что ушла конкуренция, достаточно мощная такая конкуренция. Соответственно, пошло отечественное, то есть люди же хотят всё равно развлекаться, смотреть", — говорит эксперт.

По свежей информации министерства культуры этим летом российские кинотеатры посетили 16,3 млн зрителей. Доля молодежи среди любителей большого экрана достигла почти 66%.

Соответственно и репертуар этому способствует. Значительная часть отечественно кино — это, как правило, сказки либо какой-то контентдля семейного просмотра. И при этом фэнтези, драмы, исторические фильмы сейчас на большом экране — достаточно редкие гости.

"Важна системность. В советский период у нас была развита системность, правильно же, сеть широкая кинотеатров и показов, Госкино, деньги другие, всё.
Советский союз рухнул — началась другая эра. Она пока, мне кажется, в таком очень сложном состоянии всё равно, тяжело ей выживать, потому что нет системности. Сейчас идёт поиск", — рассуждает Денис Кирис.

Когда голливудские и европейские киноленты из репертуара отечественных кинотеатров ушли, заменить их первое время было сложно. Последний год показывает, что ситуация стабилизировалась. И фильмы у нас снимают действительно достойные. Причём, как в художественном, так и в кассовом формате. Судя по релизам на будущее, перспективы есть.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Беатрис Марч (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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