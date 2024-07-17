Впервые с апреля текущего года картофель в отечественных магазинах стал стал дешеветь. По данным Росстата снижение стоимости пока составило менее процента, но тем мне менее, в ритейле делают прогноз, что сезонное снижение цен на "второй хлеб" стоит ждать уже в этом месяце.
По итогам минувшего года в нашей стране собрали более 8,6 млн тонн товарного картофеля. Прогнозируется, что урожай в этом году будет не ниже, чем в предыдущем. Традиционно, в мае и июне российским потребителям идут крупные поставки этого овоща из Египта. Порядка пятисот тысяч тонн.
Плюс, традиционно, но в меньших объемах организован импорт из республик Средней Азии. К началу августа ожидается появление на прилавках ранних сортов местного картофеля. Контракты на поставки в сетевые магазины уже заключаются.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Joom (Creative Commons CC0 1.0)
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