Цена на кагор в России взлетит в полтора раза

Креплёные вина в России подорожают из-за роста акцизных сборов. Доля косвенного налога является ключевым фактором, который определяет стоимость виноградных напитков на прилавке. Так, к примеру, бутылка кагора может подорожать примерно на 250 руб. Это составляет 60% от самых бюджетных вариантов данного вида вина.

Таков результат поправок в действующее налоговое законодательство. С 1 мая в России значительно выросли акцизы на вина: на тихие — с 34 до 108 рублей за литр, на игристые — с 45 до 141 рубля за литр. При этом на будущий и последущие годы запланированы еще пара индексаций акцизов.

В предыдущие отчётные периоды акциз администрировался по ставке 643 рубля за литр чистого спирта, что составляло 87 рублей за бутылку объемом 0,75 литра и крепостью 18%. При этом, производители крепленых вин также вынуждены выплачивать налог на спирт, используемый для производства, который теперь увеличен до 108,9 рублей на бутылку емкостью 0,75 литра.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Санджай Ачарья (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)



