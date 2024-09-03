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Китай запустил на орбиту группировку спутников дистанционного зондирования планеты
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КНР разместил на орбите спутники дистанционного зондирования Земли

Китай запустил на орбиту группировку спутников дистанционного зондирования планеты

С территории провинции Сычуань на околоземную орбиту отправлена китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4-би" с крупной группировкой спутников дистанционного зондирования нашей планеты "Яогань-43".

Запущенные в космос аппараты будут осуществлять испытания новых технологий при формировании низкоорбитальных группировок спутников, сообщает агентство "Синьхуа". Это 533-й успешный старт ракет-носителей серии "Чанчжэн", пишут местные СМИ.

В начале июля Китайская республика запустил группу летательных космических устройств"Тяньхуэй 5-02" с космодрома "Тайюань". Спутники ориентированы на картографирование и исследования земельных ресурсов, организацию научных экспериментов.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Sparktour (Attribution-Share Alike 4.0)

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