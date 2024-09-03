КНР и ЮАР видят урегулироние российско-украинского конфликта через переговоры

КНР и ЮАР считают переговоры единственным путём к миру на Украине

Китайская республика и ЮАР пришли к единодушному мнению, что мирный диалог будет единственным вариантом завершения российско-украинской эскалации. Такой вывод обозначен в совместном заявления двух держав по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы в столице Китая.

"Всеобъемлющий диалог и мирные переговоры являются единственными жизнеспособными политическими способами поиска долгосрочного решения кризиса", — приводят цитату из подписанного лидерами двух держав документа.

Как следует из коммюнике, обе страны-участницы БРИКС призывают стороны конфликта не увеличивать площадь военных действий, не допускать эскалации и провокаций.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)