КНР и ЮАР видят урегулироние российско-украинского конфликта через переговоры

Китайская республика и ЮАР пришли к единодушному мнению, что мирный диалог будет единственным вариантом завершения российско-украинской эскалации. Такой вывод обозначен в совместном заявления двух держав по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы в столице Китая.
"Всеобъемлющий диалог и мирные переговоры являются единственными жизнеспособными политическими способами поиска долгосрочного решения кризиса", — приводят цитату из подписанного лидерами двух держав документа.
Как следует из коммюнике, обе страны-участницы БРИКС призывают стороны конфликта не увеличивать площадь военных действий, не допускать эскалации и провокаций.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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