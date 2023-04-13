В КХЛ намерены увеличить аудиторию лиги до 15 млн человек к 2026 году

В планах руководства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на конец сезона 2025/26 гг - увеличить аудиторию турнира до 15 млн человек. Такой информацией поделился президент КХЛ Алексей Морозов.

"В прошлой стратегии мы не смогли добиться выполнения одного пункта - достичь 25% самоокупаемости клубов. Мы поставили задачу увеличить аудиторию КХЛ на 50%. Цель - 15 млн человек"

Для осуществления такой цели уже был проведен Совет директоров хоккейной лиги, где они обсудили новую стратегию развития организации. Она рассчитана на три сезона.