Дженнифер Лопес публично унизила Бена Аффлека в день его рождения

Американская певица Дженнифер Лопес не поздравила своего мужа, актера Бена Аффлека, с его 52-летием, что вызвало внимание прессы. Согласно Daily Mail, это отсутствие поздравлений можно расценивать как проявление презрения со стороны Лопес, особенно на фоне слухов о предстоящем разводе пары.

Вместо этого Лопес опубликовала в социальных сетях серию фотографий, сделанных в день её собственного 55-летия, где она предстала в сексуальном прозрачном платье от Dior. На этих снимках Лопес демонстрирует свою физическую форму и стиль, словно посылая Аффлеку намек на то, что он теряет.

Бен А́ффлек — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Фото: www.flickr.com/dvsross (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)