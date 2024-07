Глава Соединенных Штатов Джо Байден планирует обратиться к нации с важным заявлением. В своей речи он объяснит причины отказа от борьбы за президентский пост, акцентируя внимание на необходимости передачи полномочий представителям нового поколения.

Согласно предварительным выдержкам из выступления, распространенным Белым домом, американский лидер подчеркнет, что считает оптимальным решением передачу эстафеты молодым политикам. Байден также отметит свое намерение полностью отработать текущий президентский срок, сосредоточившись на выполнении своих обязанностей в течение ближайших шести месяцев.

Стоит отметить, что ранее президент США категорически отвергал все призывы к выходу из предвыборной гонки. Он неоднократно заявлял, что только вмешательство высших сил могло бы заставить его отказаться от участия в выборах. Однако в минувшие выходные Байден неожиданно объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок.

Вместе с тем, действующий президент выразил поддержку кандидатуре своего вице-президента Камалы Харрис. Ожидается, что именно она получит номинацию от Демократической партии на предстоящих выборах.

Фото: commons.wikimedia.orgThe White House(it is in the public domain.)