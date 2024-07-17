Правительство Японии готовится направить помощь украинскому режиму в размере 3,3 миллиарда долларов из доходов от замороженных российских денег, сообщает агентство "Киодо". Известно, что Токио заблокировало финансовые активы нашей страны на сумму 33 миллиарда долларов весной 2022 года.
В российском внешнеполитическом ведомстве именуют заморозку наших капиталов за рубежом воровством, отмечая, что ЕС, США и примкнувшие к ним недружественные страны нацелены не только на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что государство даст соответствующий ответ в случае конфискации замороженных отечественных резервов. По словам дипломата, у РФ есть возможность не возвращать те средства, которые недружественные государства инвестировали в России.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/reggiepen (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
РБК:отечественные работадатели ведут набор сотрудников в Африке
Кадровый дефицит на отечественном рынке труда российские работодатели решили закрыть за счет привлечения специалистов с африканского континента. Ведущие рекрутинговые платформы фиксируют резкий спрос на сотрудников со стороны компаний из РФ. Число вакансий из нашей страны к примеру в Кении выросло в 39 раз, в Зимбабве — в 15.
Индекс Dow Jones второй день подряд обновляет исторические максимумы
Во вторник американский индекс Dow Jones Industrial Average зафиксировал максимальный рост за последние 13 месяцев, увеличившись на 1,9% и второй день подряд обновив исторический максимум.
ФСБ опубликовала признания пленного генерала вермахта о геноциде в СССР
Признания казненного генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, из под пера которого вышло более сотни смертных приговоров советским гражданам в период оккупации СССР, о преступлениях на территории нашей страны обнародовала Федеральная служба безопасности РФ.
Крым подсчитает урон от диверсионных атак Украины
В Крыму планируется начать оценку ущерба, причиненного диверсионными актами на Крымском мосту.