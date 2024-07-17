Правительство Японии готовится направить помощь украинскому режиму в размере 3,3 миллиарда долларов из доходов от замороженных российских денег, сообщает агентство "Киодо". Известно, что Токио заблокировало финансовые активы нашей страны на сумму 33 миллиарда долларов весной 2022 года.

В российском внешнеполитическом ведомстве именуют заморозку наших капиталов за рубежом воровством, отмечая, что ЕС, США и примкнувшие к ним недружественные страны нацелены не только на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что государство даст соответствующий ответ в случае конфискации замороженных отечественных резервов. По словам дипломата, у РФ есть возможность не возвращать те средства, которые недружественные государства инвестировали в России.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/reggiepen (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)