Люк, круиз-контроль и мультимедиа: всё это в новом Jetta VA3 по цене мечты

Комплектации Jetta VA3 2024: что входит в базовую и продвинутую версии

Российское отделение FAW, дистрибьютор марки Jetta, обновило комплектации самого доступного седана в линейке - Jetta VA3 2024. Теперь автомобиль доступен только с автоматической коробкой передач и предлагается в двух версиях: Enjoyment и Aggressive. Стоимость базовой комплектации, с учетом специальных предложений, составляет 1,873 миллиона рублей, а версия с более широким набором опций обойдется в 1,882 миллиона рублей.

Комплектация Aggressive предлагает базовый набор опций, включая стальные 14-дюймовые диски, кондиционер, систему старт-стоп, а также регулируемый руль и сиденья водителя и переднего пассажира. Кроме того, автомобиль оснащен электростеклоподъемниками всех дверей и аудиосистемой с четырьмя динамиками, что делает поездки комфортными при доступной цене.

Версия Enjoyment отличается более продвинутым оснащением, включая легкосплавные 15-дюймовые диски, люк, аудиосистему с шестью динамиками и мультимедийную систему с восьмидюймовым дисплеем. В дополнение к этому, автомобиль оборудован передними боковыми подушками безопасности, шторками, задними парковочными датчиками и круиз-контролем.

Под капотом Jetta VA3 установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 112 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Габариты автомобиля - длина 4501 мм и ширина 1704 мм - делают его удобным для использования в городских условиях.

Таким образом, при стоимости менее 2 миллионов рублей Jetta VA3 представляет собой отличное сочетание цены и качества, особенно учитывая богатую комплектацию версии Enjoyment.

Фото: commons.wikimedia.org/ Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)