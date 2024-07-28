Глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац отозвался на недавнее высказывание турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном вторжении в Израиль. Как сообщает Times of Israel, министр провел параллель между Эрдоганом и бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном.

Ранее турецкий лидер намекнул на потенциальное вмешательство в дела Израиля, сравнив это с прошлыми действиями Анкары в Ливии и Нагорном Карабахе. В ответ на это Кац напомнил о судьбе Саддама Хусейна, предостерегая Эрдогана от подобных заявлений и намекая на возможные последствия.

Стоит отметить, что в марте 2003 года международная коалиция во главе с США начала военную кампанию против Ирака под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового уничтожения. Эта операция привела к свержению режима Саддама Хусейна, хотя заявленное оружие так и не было обнаружено.

Правительство Хусейна пало в апреле 2003 года, после чего бывший иракский лидер скрывался до декабря того же года, когда был обнаружен американскими военными близ города Тикрит. В июне 2004 года Хусейн вместе с другими представителями свергнутого режима был передан новым иракским властям.

В ноябре 2005 года Высший иракский трибунал признал экс-президента виновным в преступлениях против иракского народа. Приговор был приведен в исполнение 30 декабря 2006 года.

Фото: commons. wikimedia. orgАди Коэн Цедек (עדי כהן צדק) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)