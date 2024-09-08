Израильские позиции обстреляны 50 снарядами с территории Ливана

Подразделения армии обороны Израиля зафиксировала атаку почти полусотней снарядов с территории Ливана в ночь на 8 сентября. В ответ ЦАХАЛ произвёл удары по структурам "Хезболлы" на юге Ливана.

Около двух десятков боезарядов было запущено в районе израильского города Кирьят-Шмона. Система противовоздушной обороны, как сообщается, ликвидировала большую их часть.

Еще около трёх десятков ракет преодолел границу в Верхней Галилее. Средства ПВО перехватили некоторые из них, оставшиеся рухнули на открытой местности, говорится в сообщении израильского военного ведомства в аккаунте в Telegram.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Фотограф подразделения пресс-секретаря ЦАХАЛА (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)