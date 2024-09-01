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Израиль дезавуировал данные о полном прекращении огня для вакцинации в Газе
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Израиль опроверг информацию о прекращении огня для вакцинации в Газе

Израиль дезавуировал данные о полном прекращении огня для вакцинации в Газе

Полного прекращения огня в секторе Газа для организации массовой вакцинации населения от полиомиелита не предусмотрено, информация о паузе в военных действиях не верна, сообщает советник офиса премьера страны Дмитрий Гендельман.

"Возможна организация лишь гуманитарного коридора, посредством которого будут проходить вакцинирующие люди; также планируется сформировать ограниченные зоны, которые будут безопасны для работы медиков в течение нескольких часов", — разъяснил чиновник.

Вместе с тем еврейское государство придает серьёзное значение по нивелированию вспышки полиомиелита в секторе Газа, в том числе с целью постановки барьера в распространении эпидемий на Ближнем Востоке.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Мариус Арнесен (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Norway)

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