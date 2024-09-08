Из-за массовой драке на Кубани завели дело о хулиганстве

В поселке Афипский Краснодарского края расследуют последствия массовой драки возле местного Дома Культуры. По информации следственных органов возбуждено уголовное дело, по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору — ч. 2 ст. 213 УК России, сообщают местные СМИ.
По информации правоохранителей, конфликт случился на бытовой почве, из-за девушки. Сразу несколько телеграм-каналов пишут, что в инциденте участвовали от 40 до 60 человек. Никто из противоборствующих сторон не получил серьезных травм и госпитализирован не был.
Тем не менее, как комментируют происшедшее в региональной прокуратуре, группа граждан, "имея преступный умысел", "грубо нарушила общественный порядок, общепризнанные нормы и правила поведения, выражая явное неуважение к обществу".
Теперь участникам драки грозит по санкциям уголовной стать до семи лет лишения свободы, устанавливается персональный состав хулиганов, готовятся задержания.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Антон Кулинич (Attribution-Share Alike 4.0)
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