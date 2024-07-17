Цены на электроэнергию, которую Молдавия закупает в соседней Румынии, с начала этого месяца из-за аномальной знойной погоды взлетела в четыре раза: до 800 евро за мегаватт-час. На этом фоне правительство республики просит всех потребителей экономить ресурс во время такой жары, максимально сократив ее потребление с шести часов вечера и до полуночи.