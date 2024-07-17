Российские и украинские власти при посредничестве Объединённых Арабских эмиратов осуществили обмен военнопленными по принципу "95 на 95", сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
"Всем освобожденным будет предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь", — сообщили в силовом ведомстве.
Сейчас борты с солдатами и офицерами уже находится на пути в один из столичных аэропортов. Доставка россиян осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. По прибытии группе наших бойцов предстоит лечение и реабилитацию в военных медицинских учреждениях нашей страны.
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Граждан Молдавии призывают экономно расходовать электричество из-за жары
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