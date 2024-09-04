Иван Ургант показал одно из последних фото своей бабушки Нины Ургант

Телеведущий Иван Ургант рассказал трогательную историю из последних лет жизни своей бабушки Нины Ургант.

Иван Ургант опубликовал в "Инстаграме"* одну из последних фотографий своей бабушки Нины Ургант. 4 сенября ей должно было исполнится 95 лет.

На снимке народная артистка России с улыбкой прощается с внучкой, названной в её честь, глядя в окошко автомобиля. Телеведущий объяснил, что фото сделано на даче в момент, когда они с семьёй собирались уезжать.

"Нина вышла нас провожать на дорогу. Мы открыли окно и маленькая Нина стала махать большой. А большая Нина смеяться в ответ. И стало очевидно, что улыбки у них совершенно одинаковые", — написал под кадром Иван.

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