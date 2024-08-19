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Иван Ургант показал взрослую дочь Эрику в день её рождения
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Иван Ургант поздравил дочь Эрику с днём рождения: "Лучший батя"

Иван Ургант показал взрослую дочь Эрику в день её рождения

Телеведущий Иван Ургант опубликовал пост в честь дня рождения дочери дочери Эрики.

Иван Ургант разместил в "Инстаграме"* фотографии падчерицы, дочери своей жены от первого брака Эрики. На одном снимке девочка ещё маленькая, а на втором запечатлена уже взрослая девушка.

"24", — кратко подписал фото Ургант и сопроводил пост самйликом в виде красного сердца.

Подписчики шоумена присоединились к поздравлениям.

"С днюхой! Круто иметь такого папу!"

"Лучший батя";

"С днём рождения! Уже 24 успехов во всём", — писали фолловеры под постом Урганта.

У Урганта и его жены Натальи Кикнадзе двое дочерей — Валерия (2015 года рождения) и Нина (2008 года рождения). Телеведущий воспитывал как родную свою падчерицу Эрику Кикнадзе, которая сейчас учится в США престижной школе Parsons School of Design на модельера.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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