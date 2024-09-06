Иван Охлобыстин о введении смертной казни в России: враги кончились, давай ловить соседей

Охлобыстин высказался о введении смертной казни в РФ: может стать оружием дьявола

Актёр Иван Охлобыстин оценил положительные и отрицательные стороны введения в России смертной казни.

Звезда сериала "Интерны" высказался в пользу введения смертной казни в России для педофилов и террористов, которые идут на преступления в надежде на безнаказанность. Он назвал таких людей зверьми.

При этом Охлобыстин опасается, что смертная казнь может стать "инструментом тьмы".

"Мы можем сначала действительно врагов ловить, а потом — кого попало. Потому что, образно говоря, уже создали комитет, набрали людей на зарплату, враги кончились, давай соседей", — написал артист в своём Telegram-канале.

Во избежании этого, по мнению Охлобыстина, следует создать гарантирующие законодательные акты и специальные инстанции "чтобы не превратить в оружие дьявола".