Иван Охлобыстин заявил о возрождении российской литературы

Министр МИД Сергей Лавров сообщил, что в обозримой перспективе пройдёт встреча Россия-Иран-Турция-Сирия, цель которой нормализовать отношения между Анкарой и Дамаском. В интервью RT Лавров отметил, что в 2023 году стороны уже встречались с участием Минобороны, МИД и спецслужб, обсуждая условия для улучшения отношений.