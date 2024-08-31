Иван Охлобыстин заявил о возрождении российской литературы

Актёр Иван Охлобыстин объяснил, почему российская литература переживает расцвет.
Звезда сериала "Интерны" похвалил новую книгу писателя Захара Прилепина "Имя рек".
"Русская литература — это единственная область отечественной культуры, которая в последние 20 лет переживает Ренессанс", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Охлобыстин считает, что на возрождение литературного искусства влияет СВО.
"Появится новый опыт, новые переживания: новая кровь пролилась, и появится ещё больше авторов", — выразил своё мнение артист.
Он напомнил, что Фёдор Достоевский, Александр Пушкин, Антон Чехов стали популярны не только в России, но и за рубежом.
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