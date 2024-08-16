Охлобыстин высказался о проживающих за границей Земфире*, Ренате Литвиновой и Макаревиче**

Актёр Иван Охлобыстин рассказал, как СВО и события в Донбассе разделили людей, которые ранее испытывали друг к другу симпатию.
Звезда сериала "Интерны" рассказал, что раньше очень уважал Андрея Макаревича**, однако после 2014 года он открыто заявил, что не может больше участвовать с лидером группы "Машина времени" в одних проектах.
К другим приятелям и близким людям, которые не придерживаются его позиции, у Охлобыстина тоже сложилось непростое отношение.
"Крестник по Прибалтике шарахается и русским погибели желает. Однокурсница моя Рената Литвинова продолжает туман испускать, в Париже сидя. Просто — ух", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Под крестником актёр, вероятно, подразумевает актёра Артура Смойлянинова***.
Сожалеет Охлобыстин и об отъезде из России певицы Земфиры*.
"Мне очень жаль, что Земфира уехала", — признался артист.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
*** признан Минюстом РФ иностранным агентом
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