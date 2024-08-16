Охлобыстин высказался о проживающих за границей Земфире*, Ренате Литвиновой и Макаревиче**

Иван Охлобыстин пожалел об отъезде из страны Земфиры*

Актёр Иван Охлобыстин рассказал, как СВО и события в Донбассе разделили людей, которые ранее испытывали друг к другу симпатию.

Звезда сериала "Интерны" рассказал, что раньше очень уважал Андрея Макаревича**, однако после 2014 года он открыто заявил, что не может больше участвовать с лидером группы "Машина времени" в одних проектах.

К другим приятелям и близким людям, которые не придерживаются его позиции, у Охлобыстина тоже сложилось непростое отношение.

"Крестник по Прибалтике шарахается и русским погибели желает. Однокурсница моя Рената Литвинова продолжает туман испускать, в Париже сидя. Просто — ух", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Под крестником актёр, вероятно, подразумевает актёра Артура Смойлянинова***.

Сожалеет Охлобыстин и об отъезде из России певицы Земфиры*.

"Мне очень жаль, что Земфира уехала", — признался артист.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом

*** признан Минюстом РФ иностранным агентом