Иван Охлобыстин рассказал, как, по его мнению, завершится СВО

Актёр Иван Охлобыстин объяснил, как ему видится окончание спецоперации на Украине.
Звезда сериала "Интерны" отметил, что сейчас "требуют все какого-то перемирия".
"По моим предположениям, и, следуя из исторической логики, мы закрепимся по Днепру", — написал артист в своём Telegram-канале.
Он не исключил, что стороны будут принуждать к перемирию. Далее он предполагает, что последует прекращение огня на какой-то период, однако, по его мнению, конфликт продолжится, возможно даже через 100 лет.
Актёр объяснил, что попытается обуздать свои эмоции, чтобы не взывать к душам жертв. Он уверен также, что на помощь Украине придёт Россия.
В ООН потребовали обеспечения безопасности для жителей Курской области
Представитель генерального секретаря ООН Флоренсия Сото Ниньо обратилась с призывом ко всем сторонам конфликта обеспечить безопасность гражданского населения Курской области. Она отметила, что ООН продолжает собирать информацию о событиях в регионе после нападения ВСУ, в результате которого погибли мирные жители. Однако осуждения действий Киева, наносящих ущерб гражданскому населению, вновь не прозвучало.
На Западе призвали стороны избегать ядерной аварии под Курском
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя ситуацию в Курской области, где расположена атомная электростанция, призвал все стороны к проявлению максимальной сдержанности с целью предотвращения ядерной катастрофы.
Состояние самой богатой семьи Индии составляет 10% ВВП страны
Личное состояние Мукеша Амбани достигло отметки в 113,9 миллиарда долларов. Он является руководителем компании Reliance Industries, которая ведет свою деятельность в таких отраслях, как нефтехимия, нефтегазовая промышленность, телекоммуникации, розничная торговля и финансовые услуги.
Полиция Дагестана разыскивает подозреваемого, открывшего огонь по сотрудникам при проверке документов
В Дагестане произошел инцидент, в результате которого мужчина в никабе открыл огонь по сотрудникам полиции при проверке документов.