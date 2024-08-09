Иван Охлобыстин рассказал, как, по его мнению, завершится СВО

Актёр Иван Охлобыстин объяснил, как ему видится окончание спецоперации на Украине.

Звезда сериала "Интерны" отметил, что сейчас "требуют все какого-то перемирия".

"По моим предположениям, и, следуя из исторической логики, мы закрепимся по Днепру", — написал артист в своём Telegram-канале.

Он не исключил, что стороны будут принуждать к перемирию. Далее он предполагает, что последует прекращение огня на какой-то период, однако, по его мнению, конфликт продолжится, возможно даже через 100 лет.

Актёр объяснил, что попытается обуздать свои эмоции, чтобы не взывать к душам жертв. Он уверен также, что на помощь Украине придёт Россия.