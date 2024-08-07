Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин рассказал, какая важная миссия возложена на нашу страну.
Иван Охлобыстин объяснил, что придерживается теории катехона, согласно которой Россия должна удержать планету от окончательного падения. Наша страна, по мнению актёра, выполняет функцию страхования цивилизации, отдаляя приближение конца света.
"Основная-то идея простая — мир надо спасти, хочет он этого или нет", — сформулировал миссию РФ актёр.
Он выразил сожаление по поводу того, что россияне не осознают данную идею, так как за 30 лет разучились мыслить самостоятельно.
Он подчеркнул, что наша страна не про деньги, а про идею.
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