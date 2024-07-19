В Израиле произошел масштабный технологический сбой, затронувший множество государственных учреждений и служб. Согласно информации, предоставленной "12-м каналом" израильского телевидения, проблемы возникли в работе медицинских учреждений, банковской системы, почтовой службы и систем экстренного реагирования.

Представители Министерства здравоохранения Израиля поспешили заверить общественность, что данный инцидент не оказал негативного влияния на пациентов, находящихся на лечении в больницах страны.

Служба неотложной медицинской помощи МАДА проинформировала о неполадках в функционировании диспетчерского центра, принимающего вызовы по номеру 101. В связи с этим гражданам было рекомендовано обращаться в полицейскую службу по номеру 100 в случае невозможности связаться с медиками.

Израильская электрическая компания также сообщила о временном прекращении работы своей горячей линии 103 из-за возникших технических трудностей. Кроме того, сбой затронул деятельность отделений "Почты Израиля", нарушив процесс обслуживания клиентов в офисах, колл-центрах и на официальном веб-сайте организации.

Причиной возникновения данных проблем стал глобальный сбой в работе облачной платформы Microsoft Azure, произошедший утром 19 июля. Это событие повлекло за собой серьезные нарушения в функционировании авиакомпаний, аэропортов, банковских структур и медицинских систем по всему миру. Несмотря на то, что Россия не испытала масштабного воздействия данного инцидента, многие граждане, в том числе находящиеся за рубежом, сообщают о различных неудобствах, вызванных этим сбоем.

Фото: Aus Wikimedia Commons/ Dabuosba1