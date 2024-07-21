Израиль возобновляет переговоры по прекращению огня в Газе. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о планах продолжить обсуждение возможного перемирия в секторе Газа и освобождения заложников. Переговоры с посредниками запланированы на ближайший четверг, 25 июля.

Нетаньяху провел детальное совещание с участием переговорной группы и представителей силовых структур, посвященное проблеме удерживаемых в Газе заложников. По итогам встречи глава правительства распорядился направить делегацию для продолжения диалога.

Стоит отметить, что переговорный процесс между Израилем и палестинским движением ХАМАС при участии посредников возобновился в июле после длительного перерыва. Предыдущие попытки достичь соглашения зашли в тупик более месяца назад, когда президент США Джо Байден от имени Израиля представил новый план урегулирования конфликта в палестинском анклаве.

Согласно официальным данным Израиля, в секторе Газа по-прежнему удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В результате различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, включая тела погибших, которые удалось вывезти из анклава.

Возобновление переговоров может стать важным шагом на пути к деэскалации конфликта и разрешению гуманитарного кризиса в регионе. Однако успех этих усилий будет зависеть от готовности обеих сторон к компромиссам и выполнению взаимных обязательств.

Фото:commons.wikimedia.orgДжеймс Эмери из Дугласвилля, США(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)