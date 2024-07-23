Руководитель спортивного ведомства Франции Амели Удеа-Кастера поделилась в эфире France Inter своими впечатлениями после погружения в воды Сены, чистота которой все еще вызывает вопросы в преддверии Олимпийских игр.

Заплыв главы министерства прошел 13 июля в центральной части французской столицы, неподалеку от места проведения олимпийских состязаний. Чиновница окунулась в реку, облачившись в специальный костюм и резиновый головной убор.

Удеа-Кастера заверила, что чувствует себя превосходно после купания и не испытывает никаких негативных последствий. Она также подчеркнула, что результаты проверки качества воды полностью обнадеживают.

Спустя несколько дней примеру министра последовала градоначальница Парижа Анн Идальго. К ней присоединились руководитель оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге и глава столичного региона Марк Гийом. Однако, по информации Franceinfo, президент Эммануэль Макрон, ранее обещавший искупаться в Сене, не планирует демонстрировать результаты очистки реки личным примером до начала Игр 2024 года.

Соревнования по триатлону запланированы на Сене 30-31 июля и 5 августа, а состязания по плаванию на открытой воде - 8 и 9 августа. С 1923 года купание в реке было запрещено из-за высокой концентрации вредных бактерий. Городские власти сообщили о масштабной модернизации очистных систем, на что было потрачено около 1,4 миллиарда евро. Недавние анализы показали, что вода в Сене пригодна для купания.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

Фото:commons.wikimedia.orgПьер Блаше из Парижа, Франция(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion)