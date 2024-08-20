Смертельные лакомства для кошек: проверьте, не кормите ли вы свою любимицу неправильно

Некоторые хозяева кошек, даже кормя своих питомцев промышленными кормами, время от времени добавляют в их рацион натуральные продукты в качестве лакомства и источника полезных веществ.

Кошки по своей природе остаются хищниками, несмотря на то, что в условиях квартиры их охотничьи инстинкты не могут проявляться в полной мере.

Тем не менее, их пищевые предпочтения остаются неизменными. Поэтому закономерен вопрос: можно ли давать кошке мясо?

Да, мясо может присутствовать в рационе кошки, но важно соблюдать определенные правила. Кошкам нельзя предлагать мясные полуфабрикаты, такие как сосиски, колбаса, паштеты и другие подобные продукты.

Также следует избегать свинины и баранины, а также жирной птицы, включая утку, гусятину и куриную кожу.

Не стоит давать кошке "человеческие" деликатесы, такие как копчености и вяленое мясо.

Идеальными видами мяса для кошки являются курица, индейка или говядина. Лучше всего порезать мясо на порции и заморозить его на 48 часов.

После этого мясо нужно разморозить естественным способом и ошпарить кипятком. Нарезать его следует небольшими кусочками перед подачей.

Фото: commons.wikimedia.org/Gamelle anti glouton (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).