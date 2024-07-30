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Иран отвергает заявления США о вмешательстве в выборы в стране
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Иран отвергает заявления США о вмешательстве в выборы в стране

Представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, расположенное в Нью-Йорке, категорически опровергло утверждения американских спецслужб о предполагаемом вмешательстве Тегерана в предстоящий электоральный процесс в Соединенных Штатах. Об этом сообщило информационное агентство IRNA.

Дипломатическая миссия Ирана подчеркнула отсутствие каких-либо намерений или действий, направленных на оказание воздействия на американские выборы. В заявлении отмечается, что подобные обвинения являются частью психологической кампании, призванной искусственно оживить предвыборную гонку.

Накануне информационное агентство Reuters распространило информацию о том, что Управление директора национальной разведки США выдвинуло бездоказательные обвинения в адрес России, Китая и Ирана. Согласно этим заявлениям, указанные страны якобы задействуют различные компании в сферах маркетинга, коммуникаций и других областях для манипулирования американским электоратом и влияния на результаты грядущих президентских выборов в США.

Кроме того, представитель американской разведки утверждал, что в последнее время Иран активизировал использование скрытых сообществ в социальных сетях для воздействия на избирателей в США. Также было заявлено, что правительственные структуры Китая предположительно используют некую китайскую технологическую компанию для проведения операций влияния на территории Соединенных Штатов.

Фото: commons.wikimedia.orgСоня Севилья(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.)

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