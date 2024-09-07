Иран не подтверждает отправку баллистических ракет России

Политика Ирана в отношении военных действий на Украине остаётся без изменений, исламская страна воздерживается от предоставления военной помощи любой из сторон конфликта, официально обозначили позицию в постпредстве Иранской республики при ООН, сообщает CNN.
"Иран полагает негуманным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в боевые действия, что приводит к увеличению человеческих жертв, утраты инфраструктуры и отдалению от диалога о мире", — официально заявили представители дипломатической миссии.
Таким образом иранские власти дезавуировали информацию источников американского телеканала о том, что исламские подразделения ВПК недавно предоставили России баллистические ракеты малой дальности для применения в специальной военной операции на Украине.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/ninara (Creative Commons Attribution 2.5 Generic)
Джонсон: отправка Вашингтоном дальнобойных ракет ВСУ спровоцирует ответ России
У Соединённых Штатов возникнут довольно большие проблемы в случае, если они решат передать столице и крупнейшему по населению городу Украины дальнобойное ракетное оружие, которое ВСУ собирается применять против РФ. Такое мнение высказал YouTube-каналу Judging Freedom политический комментатор и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Ким Дотком назвал слова главы Пентагона о ракетах для ВСУ отступлением США
Заявление американского государственного и военного деятеля Ллойда Остина, который на данный момент занимает пост министра обороны США, про применение дальнобойного ракетного оружия для атак ВСУ вглубь РФ, демонстрирует отступление Соединённых Штатов. Такое мнение высказал в социальных сетях немецко-финский предприниматель Ким Дотком.
Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой
Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.
На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ
Бывшую солистку Мариинского театра и эк-депутата Госдумы Марию Максакову* будут судить за призывы к спонсированию ВСУ.