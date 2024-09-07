Иран не подтверждает отправку баллистических ракет России

Политика Ирана в отношении военных действий на Украине остаётся без изменений, исламская страна воздерживается от предоставления военной помощи любой из сторон конфликта, официально обозначили позицию в постпредстве Иранской республики при ООН, сообщает CNN.

"Иран полагает негуманным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в боевые действия, что приводит к увеличению человеческих жертв, утраты инфраструктуры и отдалению от диалога о мире", — официально заявили представители дипломатической миссии.

Таким образом иранские власти дезавуировали информацию источников американского телеканала о том, что исламские подразделения ВПК недавно предоставили России баллистические ракеты малой дальности для применения в специальной военной операции на Украине.

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