Сборная Ирака по футболу отменила сбор в Сочи перед матчем с россиянами

Сборная Ирака по футболу отказалась проводить сборы в Сочи перед товарищеским матчем с командой России. Такая информация стала известна из пресс-службы иракской сборной.

"Причина отмены сбора заключается в том, что план поездки, составленный российской стороной, не соответствовал нашей программе подготовки к игре"

Напомним, что матч между сборными России и Ирака запланирован на 26 марта. Встреча должна пройти в Санкт-Петербурге.