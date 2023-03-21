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  • Опубликована сегодня в 18:33

Сборная Ирака по футболу отменила сбор в Сочи перед матчем с россиянами

Сборная Ирака по футболу отказалась проводить сборы в Сочи перед товарищеским матчем с командой России. Такая информация стала известна из пресс-службы иракской сборной.

"Причина отмены сбора заключается в том, что план поездки, составленный российской стороной, не соответствовал нашей программе подготовки к игре"

Напомним, что матч между сборными России и Ирака запланирован на 26 марта. Встреча должна пройти в Санкт-Петербурге.

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