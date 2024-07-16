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Мишустин: успешные инвестпроекты пополнили активы СКФО на треть трлн рублей
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Мишустин: успешные инвестпроекты пополнили активы СКФО на треть трлн рублей

Прогрессивные инвестиционные проекты позволили привлечь Северо-Кавказскому федеральному округу за три первых месяца текущего года почти 330 миллиардов рублей внебюджетного финансового капитала, заявил председатель российского кабинета министров Михаил Мишустин.

"Всего их 35 в приоритетных сферах: это промышленность, аграрный сектор, это жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, туризм", — привел конкретику премьер-министр.

Согласно предварительным результатам уже создано свыше 20 тысяч новых рабочих мест, а в планах, к концу 2030 года прорывные инвестпроекты помогут обеспечить занятость для более чем 87 тысяч специалистов в регионе, резюмировал глава правительства страны.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Пресс-служба Президента Татарстана (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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