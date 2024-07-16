Прогрессивные инвестиционные проекты позволили привлечь Северо-Кавказскому федеральному округу за три первых месяца текущего года почти 330 миллиардов рублей внебюджетного финансового капитала, заявил председатель российского кабинета министров Михаил Мишустин.

"Всего их 35 в приоритетных сферах: это промышленность, аграрный сектор, это жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, туризм", — привел конкретику премьер-министр.

Согласно предварительным результатам уже создано свыше 20 тысяч новых рабочих мест, а в планах, к концу 2030 года прорывные инвестпроекты помогут обеспечить занятость для более чем 87 тысяч специалистов в регионе, резюмировал глава правительства страны.

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