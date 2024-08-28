Интернет везде и всегда: депутаты предложили обеспечить российских пассажиров бесперебойным интернетом

В Госдуме направили предложение обеспечить пассажиров интернетом в самолетах и поездах

В Госдуме предложили обеспечить туристов бесперебойным интернетом в самолетах и поездах. Депутат Ярослав Нилов направил письмо в Минтранс с просьбой организовать стабильный Wi-Fi для пассажиров, особенно на долгих рейсах и в поездах, которые пересекают огромные территории России.

По его мнению, доступ к интернету необходим для связи с близкими, просмотра новостей и использования электронной почты.

Однако эта инициатива вызвала скептицизм у туристов, которые сомневаются в ее реализации, учитывая нерешенные проблемы со связью даже на менее сложных участках, таких как Крым.

Фото: commons.wikimedia.org/Kamel15 (public domain)

