Подразделениями российских вооруженных сил на южной окраине города Суджи ракетным ударом ликвидировано соединение из 15 иностранных наемников, сообщает пресс-служба минобороны РФ.

Также средствами объективного контроля подтверждено уничтожение сил и техники украинских террористов в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях и Свердиково в Курской области и резервам боевиков ВСУ на сопредельной Сумской области.

Согласно оперативной информации российского военного ведомства противник за сутки недосчитался до 175 военнослужащих и 36 единиц техники, в том числе 10 танков, 3 бронетранспортера, 2 БМП, 21 боевую бронированную машину и несколько единиц другой техники. Операция по ликвидации украинских боевиков набирает обороты.

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